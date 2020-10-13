Во вторник, 13 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров отправит школьников на каникулы уже с 15 октября. Об этом он сказал во время внеочередного заседания правительства.

Ученики будут отдыхать дома до 30 октября, после этого возможен их перевод на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Также по словам главы правительства, на дистанционное обучение рекомендуется перевести не только школы, но и высшие учебные заведения, с 15 октября по 15 ноября.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря.