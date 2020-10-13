Каникулы в школах начнутся с 15 октября - Кабмин [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров отправит школьников на каникулы уже с 15 октября. Об этом он сказал во время внеочередного заседания правительства.
Ученики будут отдыхать дома до 30 октября, после этого возможен их перевод на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Также по словам главы правительства, на дистанционное обучение рекомендуется перевести не только школы, но и высшие учебные заведения, с 15 октября по 15 ноября.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря.
по теме
В Україні можуть повернути дистанційне навчання школярів
Подовжити дистанційне навчання для школярів ще на 2 тижні, - таку пропозицію внесли у Міністерстві освіти та науки
Каникулы в школах перенесли
В пятницу, 9 октября, появилась информация о том, что каникулы в школах перенесли
Введение чрезвычайного положения: в Кабмине сделали заявление
В пятницу, 9 октября, в Кабинет министров Украины сделали заявление
"Красную зону" карантина будут определять по-новому
Во вторник, 13 октября, Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону"
Карантин ужесточили: как будут работать рестораны и кафе
Во вторник, 13 октября, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сделал заявление