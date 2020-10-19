Авіакатастрофа в Ірані: українська делегація візьме участь у переговорах [ Редактировать ]
Новий раунд перемов щодо авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ розпочнеться сьогодні в Ірані. До столиці Ісламської республіки вже прибула українська делегація. Сторони проведуть три технічні наради.
Планують узгодити спільну переговірну позицію. Питання компенсацій не обговорюватимуть. Нагадаю, український "Боїнг" 737 збили восьмого січня, відразу після вильоту з аеропорту Тегерана.
На облавку перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу, усі загинули.
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