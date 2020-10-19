Под Львовом произошло кровавое ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
Во Львовской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате происшествия трое человек погибли.
Об этом сообщает Национальная полиция во Львовской области.
В понедельник утром на дороге "Киев - Чоп" столкнулись авто "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" и "Ситроен". От травм на месте погибли водитель и пассажир "ВАЗ", а пассажир автомобиля "Ситроен" умер по дороге в больницу.
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась маршрутка с пассажирами.
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