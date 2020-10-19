В Киеве во время движения загорелся грузовик (видео) [ Редактировать ]
В Киеве загорелся грузовик/ Фото: socportal.info
В понедельник, 19 октября, в Киеве возле станции метро "Левобережная" загорелся грузовик.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
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Возгорание уже ликвидировали пожарные, жертв и пострадавших нет. Инцидент привел к возникновению дорожного затора.
По предварительным данным, очаг возгорания мог располагаться в моторном отсеке транспортного средства.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась маршрутка с пассажирами.
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