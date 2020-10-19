Space X запустила партію інтернет-супутників Starlink [ Редактировать ]
Space X запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink. Напередодні ракета-носій Falcon-9 вивела в космос ще шістдесят апаратів. Вони роздаватимуть інтернет по всій планеті. Це вже 14 місія.
Space X загалом випустила на орбіту понад вісімсот супутників. У такий спосіб компанія Ілона Маска прагне охопити інтернет-мережею Starlink усю земну кулю.
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