Space X запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink. Напередодні ракета-носій Falcon-9 вивела в космос ще шістдесят апаратів. Вони роздаватимуть інтернет по всій планеті. Це вже 14 місія.

Space X загалом випустила на орбіту понад вісімсот супутників. У такий спосіб компанія Ілона Маска прагне охопити інтернет-мережею Starlink усю земну кулю.