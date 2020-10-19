Скільки коштує лікування коронавірусного хворого? В українських лікарнях - від 20 до 40 тисяч гривень, залежно від тяжкості стану. Так порахували в Національній службі здоров'я. Ці гроші лікарням має компенсувати держава. Хоча насправді українським пацієнтам самим доводиться оплачувати свій лікарняний порятунок. А що в інших країнах?

Страхові каси Німеччини теж назвали вартість лікування тяжких ковідних хворих. Скільки ж це коштує? І хто платить? Розкаже наша берлінська кореспондентка - Тетяна Логунова.

5 тисяч євро за курс стаціонарного лікування від коронавірусу. І це за умови, якщо пацієнтові не потрібна штучна вентиляція легень. При під'єднанні до апарату ШВЛ вартість в рази вища - до 40 тисяч євро. Такі цифри назвали представники найбільших медичних страхових компаній Німеччини, які представляють інтереси мільйонів жителів країни і покривають вартість їхнього лікування. Зокрема й від COVID-19.

Щоб компанія оплатила рахунки з лікарні, у пацієнта має бути поліс. І щомісяця він повинен справно сплачувати внески. А вони чималі, в середньому - кілька сотень євро на місяць. Медичне страхування в Німеччині обов'язкове. У разі його відсутності з якихось причин, усі витрати лягають на плечі хворого.

Дефіциту лікарняних місць у Німеччині наразі немає. Ще навесні тут створили спеціальний онлайн-реєстр, де можна моніторити заповненість відділень інтенсивної терапії. За даними на сьогодні - заповнені приблизно 20 тисяч місць, понад 9 тисяч вільні. При цьому в разі потреби, за тиждень клініки країни готові підготувати ще 10 тисяч додаткових місць для важких пацієнтів.

Примітно, що більшість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії наразі заповнені не інфікованими, а пацієнтами з іншими важкими недугами. Саме від коронавірусу в реанімаціях німецьких клінік лікують понад сімсот важких хворих, половина з них потребує штучної вентиляції легень.

Втім, німецьких лікарів непокоїть ще одна проблема - довготривалі наслідки хвороби для організму людини. Дедалі частіше пацієнти, які порівняно легко подолали COVID, скаржаться на втому, проблеми з диханням, болі в суглобах.

Йордіс Фроммгольд, пневмолог:

Ми фіксуємо істотне зниження працездатності. Показники значно гірші, ніж після грипу. З'являються і неврологічні проблеми: терпнуть кінцівки, люди скаржаться на проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги. І це характерно для пацієнтів у самому розквіті сил - віком від двадцяти п'яти до шістдесяти п'яти років.

Один з таких пацієнтів - Томас Тілен. На коронавірус він перехворів ще навесні, лікувався вдома. Однак і досі не може жити і працювати повноцінно.

Томас Тілен, підприємець:

Я все забуваю. Дивлюся на свій план терапії, в якому лише сім пунктів, і не можу їх запам'ятати. Або увечері перегляну футбольний матч, а наступного ранку навіть не згадаю, що дивився гру. І я не розумію, як так. Адже я ніколи не мав проблем з пам'яттю.

Реабілітацією після СOVID-19 опікуються спеціалізовані клініки. День терапії коштує понад 200 євро. І вартість відновлювального курсу поки що покривають лише лічені страхові компанії.