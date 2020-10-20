Вибори-2020: "Опозиційна Платформа - За Життя" очолила рейтинг політичних вподобань українців на Херсонщині [ Редактировать ]
Якби вибори відбулися вже зараз? Це питання представники "Української соціологічної групи" вже кілька тижнів ставлять людям у кожному регіоні.
Що відповіли жителі Херсонщини та Запоріжжя?
Згідно з опитуванням, проведеним компанією "Українська соціологічна група", - якби вибори до Херсонської облради відбувались зараз - найвищі шанси були б в "Опозиційної платформи - За Життя" - чверть усіх голосів. Далі - "слуги". За ними партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".
До Херсонської міської ради розклад сил такий: партія Колихаєва - понад 20% голосів. Наступні - "Блок Володимира Сальдо" та "Опозиційна Платформа - За Життя" з майже однаковим результатом.
Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":
У партии власти видимое снижение поддержки. Около 2% "Слуги народа" потеряли в октябре, по сравнению с сентябрем.
Щодо виборів мера Херсона, то за опитуванням, шанси потрапити у другий тур мають Ігор Колихаєв та Володимир Сальдо.
"Українська соціологічна група" провела дослідження і в Запоріжжі.
Там в обласній раді більше ніж третина респондентів хочуть бачити кандидатів від "Опозиційної платформи - За Життя". На другому місці "Слуги Народу". "Партія Володимира Буряка "Єднання" - третя.
Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":
Две трети опрошенных жителей Запорожской области, а именно 66,2% считает, что руководство страны ведет Украину однозначно в неправильном, или скорее в неправильном направлении.
На виборах до Запорізької міськради теж є фаворити. Чверть голосів має "Партія Володимира Буряка "Єднання". На рівні з ними йде "Опозиційна платформа - За Життя". Треті - "Слуга Народу".
А от із кандидатурою на посаду міського голови Запоріжжя ситуація така: більшість опитаних, а саме понад 54% - готові віддати голос на користь чинного мера Володимира Буряка. Інші кандидати мають менше ніж 17 процентів.
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