Продан второй завод "Укрспирта" [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, Фонд госимущества продал частному инвестору второй объект ГП "Укрспирта" за 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
С аукциона продали Артемовское место осуществления деятельности.
Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза - с 29,7 млн грн до 50 млн грн.
Ранее мы писали о том, что "Укрспирт" лишился и.о. главы компании.
по теме
В Україні може з'явитися вітчизняна вакцина від COVID-19
Доклінічну фазу дослідження оригінального препарату вже провели - ці дослідження тривали півроку
"Виборчий туризм"загрожує проведенню майбутніх місцевих виборів в Україні - експерт
Поряд із вже традиційними технологіями - такими, як "чорний піар" чи підкуп - з'явився новий тренд
Реинтеграция Донбасса: Кравчук назвал этапы
Во вторник, 20 октября, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сделал заявление
Невтішна статистика: в Україні зафіксували антирекорд смертності від коронавірусу
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 113 летальних випадків за минулу добу
У Кропивницькому рахують збитки від руйнівного торнадо
Стихійне лихо за кілька хвилин позносило дахи у будинках, повиламувало вікна й двері, позавалювало стіни. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Чи отримають місцеві компенсацію від влади?