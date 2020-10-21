Месси стал рекордсменом в Лиге Чемпионов [ Редактировать ]
Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд Лиги Чемпионов, забив голы в 16 сезонах турнира подряд. Об этом сообщает Squawka.
Во вторник, 20 октября, "Барселона" играла с венгерским "Ференсварошем", где Месси открыл счет и забил рекордный мяч.
Отмечается, что в этой встрече каталонцы одержали безоговорочную победу, совершив 5 взятий ворот соперника.
Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive campaigns:— Squawka Football (@Squawka) October 20, 2020
✓ 2005-06
✓ 2006-07
✓ 2007-08
✓ 2008-09
✓ 2009-10
✓ 2010-11
✓ 2011-12
✓ 2012-13
✓ 2013-14
✓ 2014-15
✓ 2015-16
✓ 2016-17
✓ 2017-18
✓ 2018-19
✓ 2019-20
✓ 2020-21
🐐 pic.twitter.com/q99hPevRBf
Ранее мы писали, что Лионель Месси продлит контракт с "Барселоной" на новый сезон. Соответствующее заявление нападающего будет сделано в ближайшее время.
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