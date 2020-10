Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд Лиги Чемпионов, забив голы в 16 сезонах турнира подряд. Об этом сообщает Squawka.

Во вторник, 20 октября, "Барселона" играла с венгерским "Ференсварошем", где Месси открыл счет и забил рекордный мяч.

Отмечается, что в этой встрече каталонцы одержали безоговорочную победу, совершив 5 взятий ворот соперника.

Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive campaigns:



✓ 2005-06

✓ 2006-07

✓ 2007-08

✓ 2008-09

✓ 2009-10

✓ 2010-11

✓ 2011-12

✓ 2012-13

✓ 2013-14

✓ 2014-15

✓ 2015-16

✓ 2016-17

✓ 2017-18

✓ 2018-19

✓ 2019-20

✓ 2020-21



🐐 pic.twitter.com/q99hPevRBf