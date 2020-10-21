У світі за добу COVID-19 уразив майже 400 тисяч людей. Найбільше у США - там понад 64 тисячі нових інфікованих. На другому й третьому місцях - Індія та Бразилія.

В Європі лідерами стали Британія і Франція: відучора там по 20 тисяч нових випадків. У Болгарії президент країни пішов на самоізоляцію після контакту із хворим на COVID-19. А в Латвії вирішили штрафувати на 50 євро за появу без масок у громадських місцях.