В среду, 21 октября, исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление на своей странице в Telegram.

По его мнению, дети должны учиться в полноформатном режиме, так как повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить.

Так, весну педагоги пережили достойно. Хочу поблагодарить всех учителей, преподавателей и родителей, которые к этому присоединились и достойно прошли испытания коронавирусом.Сегодня сделано еще больше: много материалов наработано и учителя в большей степени готовы к работе дистанционно.

Другой вопрос - нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей нужно оставлять дома без присмотра.

В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые школы начнут очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останутся на дистанционном. К сожалению.

По его словам, ситуация действительно сложная и требует ответственности каждого из нас.

Мы обязательно вернемся к привычной жизни. Это произойдет быстрее при условии неукоснительного соблюдения карантинных рекомендаций Минздрава. Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов - в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах.

Ранее сообщалось, пойдут ли дети в школу с ноября.