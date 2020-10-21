Школы и коронавирус: как будут учиться дети после каникул [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление на своей странице в Telegram.
По его мнению, дети должны учиться в полноформатном режиме, так как повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить.
Так, весну педагоги пережили достойно. Хочу поблагодарить всех учителей, преподавателей и родителей, которые к этому присоединились и достойно прошли испытания коронавирусом.Сегодня сделано еще больше: много материалов наработано и учителя в большей степени готовы к работе дистанционно.
Другой вопрос - нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей нужно оставлять дома без присмотра.
В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые школы начнут очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останутся на дистанционном. К сожалению.
По его словам, ситуация действительно сложная и требует ответственности каждого из нас.
Мы обязательно вернемся к привычной жизни. Это произойдет быстрее при условии неукоснительного соблюдения карантинных рекомендаций Минздрава. Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов - в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах.
Ранее сообщалось, пойдут ли дети в школу с ноября.
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