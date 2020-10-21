В середу, 21 жовтня, під КМДА зібрались люди. Так, кияни разом з партією "Перемога Пальчевського" прийшли під КМДА нагадати Кличку про свої проблеми та вимагати вирішити їх, вручивши йому коробки з зібраними під петиціями підписами.

Ці петиції - по реальних та конкретних проблемах кожного району міста, які роками не вирішуються тому, що Кличко не хоче й чути про проблеми киян, не намагається їх вирішувати.

Кандидат перерахував проблеми свого району:

Мер тільки заради власного піару приїжджає на райони, робить селфі, а потім швидко тікає аби не чути про реальні проблеми, які болять киянам.

Кличко боїться спілкуватися з людьми, адже він роками не вирішує проблеми простих киян на районах.

Тисячі підписів було зібрано під петиціями щодо вирішення цих та інших питань нашого району та всього міста, але Віталій Кличко не реагує на проблеми людей.

Ми вимагаємо, аби Кличко особисто вийшов до нас, вислухав, що турбує людей нашого району та всього міста, взяв до уваги петиції і терміново почав вирішувати проблеми киян!