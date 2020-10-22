В "Слуге народа" заговорили о всеобщем карантине [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
Народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев допускает, что при ухудшении эпидемиологической ситуации у властей не останется иного выхода, кроме как ввести тотальный карантин и снова жестко ограничить работу общественного транспорта, включая метро.
Дискуссия по поводу новых ограничительных мер развернулась на странице в соцсетях у блогера Макса Назарова. Он напомнил обещание президента Владимира Зеленского ввести жесткий карантин, когда число новых заболевших приблизится к 9,5 тысячам в сутки.
7053 новых случаев "короны". Через 2500 по словам Зеленского мы уйдем на второй карантин. Ну, с закрытым метро, кофейнями и десятком полицейских, которые бегают за бабушкой без маски. Боюсь представить, что это будет. И я не о заболевших.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в комментариях, что жесткий карантин может оказаться единственным выходом из ситуации.
Макс, но, трезво взвесив, ты понимаешь, что это может быть единственный выход.
Напомним, что за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 7 053 человека, 116 - умерли.
по теме
Найбільше інфікувань знову на Харківщині - 637 випадків. У Києві - 422. На Львівщині - 345
Відтепер розважальні заклади, кафе та ресторани в усіх зонах, без винятку, працюватимуть до 22.00 години
4420 українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. 43 людини померло, 903 одужало. Такі оперативні дані Ради Нацбезпеки. Найбільше випадків на Харківщині - 741. На Сумщині - 418. На Полтавщині 244
У багатьох регіонах лікарні, які приймають ковідних хворих, уже перевантажені. У деяких люди лежать в коридорах. Де ситуація найгірша розповів міністр
Летальних випадків 85. По регіонах лідери заражень - Харків та область, а також Київ. Там зафіксовано по півтисячі випадків ковіду.