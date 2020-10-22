Народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев допускает, что при ухудшении эпидемиологической ситуации у властей не останется иного выхода, кроме как ввести тотальный карантин и снова жестко ограничить работу общественного транспорта, включая метро.

Дискуссия по поводу новых ограничительных мер развернулась на странице в соцсетях у блогера Макса Назарова. Он напомнил обещание президента Владимира Зеленского ввести жесткий карантин, когда число новых заболевших приблизится к 9,5 тысячам в сутки.

7053 новых случаев "короны". Через 2500 по словам Зеленского мы уйдем на второй карантин. Ну, с закрытым метро, кофейнями и десятком полицейских, которые бегают за бабушкой без маски. Боюсь представить, что это будет. И я не о заболевших.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в комментариях, что жесткий карантин может оказаться единственным выходом из ситуации.

Макс, но, трезво взвесив, ты понимаешь, что это может быть единственный выход.

Напомним, что за последние сутки в Украине COVID-19 заболели 7 053 человека, 116 - умерли.