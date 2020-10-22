Коронавирус в Украине побил новый антирекорд [ Редактировать ]
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За минувшие сутки в Украине выявили 7 053 новых случаев коронавирусной инфекции, 116 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 22 октября COVID-19 подтвержден у 322 879 украинцев, из них 6 043 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 2 679 человек.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Киев (+631), Харьковская (+627) и Одесская области (+600).
Ранее сообщалось, что умер участник испытаний британской вакцины от коронавируса.
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