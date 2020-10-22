В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. Впервые они состоятся в условиях пандемии и с некоторыми новшествами.

О том, как разобраться в правилах заполнении бюллетеней - в материале Podrobnosti.ua.

Отметим, что избирателям предстоит заполнить несколько бюллетеней. Помимо бланков стандартной формы жители крупных населенных пунктов также получат бюллетени нового образца с открытыми списками партий.

Как выглядят бюллетени

Итак, перед вами новый бюллетень. В левой части расположен перечень партий, а рядом с выбранной политической силой надо будет указать номер кандидата, которого вы готовы поддержать. Их перечень указан справа.

Как заполнять бюллетень: пошаговая инструкция

ЦИК разъяснила правила голосования для территориальных громад от 10 тысяч жителей. В данном случае избрание кандидатов в местные советы будет проходить по открытым спискам.

Бюллетень будет признан недействительным, если в нем нет отметки в квадрате рядом с названием политсилы.

Допустимо оставить незаполненным квадрат с трафаретом. В таком случае считается, что избиратель поддерживает весь территориальный список выбранной партии. Указание номера фамилии кандидата дает ему больше шансов подняться в партийном списке и пройти в местный совет.

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