Местные выборы-2020: как проголосовать (инструкция) [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. Впервые они состоятся в условиях пандемии и с некоторыми новшествами.
О том, как разобраться в правилах заполнении бюллетеней - в материале Podrobnosti.ua.
Отметим, что избирателям предстоит заполнить несколько бюллетеней. Помимо бланков стандартной формы жители крупных населенных пунктов также получат бюллетени нового образца с открытыми списками партий.
Как выглядят бюллетени
Итак, перед вами новый бюллетень. В левой части расположен перечень партий, а рядом с выбранной политической силой надо будет указать номер кандидата, которого вы готовы поддержать. Их перечень указан справа.
Как заполнять бюллетень: пошаговая инструкция
ЦИК разъяснила правила голосования для территориальных громад от 10 тысяч жителей. В данном случае избрание кандидатов в местные советы будет проходить по открытым спискам.
Бюллетень будет признан недействительным, если в нем нет отметки в квадрате рядом с названием политсилы.
Допустимо оставить незаполненным квадрат с трафаретом. В таком случае считается, что избиратель поддерживает весь территориальный список выбранной партии. Указание номера фамилии кандидата дает ему больше шансов подняться в партийном списке и пройти в местный совет.
Читайте также наш материал о том, как проголосовать на самоизоляции.
по теме
Местные выборы-2020: МВД переходит на усиленный режим
Под охрану уже взяты 1340 территориальных избирательных комиссий
Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов
Гражданам предложат ответить на пять вопросов
Зеленский исключил проведение выборов на Донбассе
Зеленский заявил, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться
"Она уникальна": Зеленский о создании украинской вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание украинской вакцины
Вакцина, Донбас та корупція: Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю провідним телеканалам
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для чотирьох провідних телеканалів