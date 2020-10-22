Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская медицинская система может выдержать до 15 тысяч инфицированных коронавирусом в день. Об этом глава государства сообщил во время интервью украинским телеканалам.

По его словам, месяц назад было невозможно представить и количество заболевших на уровне 9,5 тысяч.

Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков ... На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун.

Зеленский добавил, что вся медицинская система Украины не может работать на больных коронавирусом, поэтому нужно соблюдать правила карантина.

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