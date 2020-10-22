Перезапуск "Пуска": Windows 10 получит масштабное обновление [ Редактировать ]
Корпорация Microsoft реализует обширное обновление для своей операционной системы Windows 10. О этом сообщает Mspoweruser.
Улучшения состоят из исправлений ошибок и багов, которые тормозили работу компьютера. улучшений и исправлений ошибок и багов, которые тормозили работу компьютера. Также обновление коснется и биометрического входа по Windows Hello.
Фото: Mspoweruser
Отмечается, что специалисты Microsoft добрались и меню "Пуск", куда добавили однотонный и прозрачный фон под оттенок рабочего стола. В браузере Edge появилась новая функция работы с вкладками, а также одновременное нажатие клавиш Alt и Tab теперь будет выводить на экран открытые веб-страницы.
Читайте также, Microsoft объявила о скорой "смерти" Windows 10. Версия дебютировала в октябре 2017 года, перестанет получать обновления с 13 октября 2020 года.
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