Корпорация Microsoft реализует обширное обновление для своей операционной системы Windows 10. О этом сообщает Mspoweruser.

Улучшения состоят из исправлений ошибок и багов, которые тормозили работу компьютера. улучшений и исправлений ошибок и багов, которые тормозили работу компьютера. Также обновление коснется и биометрического входа по Windows Hello.

Фото: Mspoweruser

Отмечается, что специалисты Microsoft добрались и меню "Пуск", куда добавили однотонный и прозрачный фон под оттенок рабочего стола. В браузере Edge появилась новая функция работы с вкладками, а также одновременное нажатие клавиш Alt и Tab теперь будет выводить на экран открытые веб-страницы.

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