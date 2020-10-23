У Франції відбулась церемонія прощання з убитим учителем [ Редактировать ]
Церемонія прощання з убитим французьким учителем відбулася в Парижі. Прийшли кількасот людей. Серед них - Президент Франції Еманнуель Макрон. Перед церемонією він, посмертно нагородив викладача орденом Почесного легіону.
А під час свого виступу заявив: учителя вбили "боягузи" за те, що він відстоював світські та демократичні цінності Франції. Нагадаю, минулої п'ятниці в передмісті Парижа 18 річний чеченець перерізав горло 47-річному викладачеві. Бо той під час уроків показував карикатури на пророка Магомета.
Еммануель Макрон, Президент Франції:
Самюеля Паті вбили через те, що він уособлював відродження нашої республіки і демонстрував це під час своїх уроків. Він передавав наступним поколінням відчуття свободи. Ісламісти хотіли придушити наші цінності, однак - через таких героїв, як Паті - вони ніколи не зможуть цього зробити.
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