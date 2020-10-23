В Обухові спалахнула пожежа на підприємстві [ Редактировать ]
Пожежа спалахнула на підприємстві з утилізації хімічних речовин в Обухові, що під Києвом. Постраждали четверо робітників - з опіками їх забрала швидка. Зайнялося в ангарі площею 150 квадратів.
Гасили пожежу майже пів сотні рятувальників з Обухова і чотирьох сусідніх районів. Наразі встановлюють причини пожежі.
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