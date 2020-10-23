На Київщині зловмисники ледь не викрали доньку у блогерки

200 тисяч доларів за дитину. На Київщині в блогерки ледь не викрали шестирічну доньку - заради викупу. Зловмисники вигадали цілу схему. Як вдалося вийти на їхній слід?

Про те, що хтось хоче викрасти доньку, блогерка Альона Лоран дізналася від правоохоронців. Розповідає, ті ще минулої суботи попередили родину.

Альона Лоран, блогерка:

К нам внедрились ребята, они с нами ночевали, это сотрудники, большое им спасибо, если бы не они, не факт, что Габриелла была бы жива, ребята были тут ночью, поставили технику. Я если честно, была ошарашена этому всему, знаете заходят три дядьки в дом с техникой, говорят такие вещи - это стремно.

Викрадачами виявились сусіди родини. Блогерка впевнена, зловмисники стежили за ними.

Альона Лоран, блогерка:

Мужчина с женой, которые просто повелись на они слушали разговоры на заднем дворе, они слушали телефонные переговоры Артура, мои, наши планы, все отслеживалось, наблюдалось, инстаграм картинки, покупки машин, квартир и прочее и посчитали они вот так.

Злочин ретельно спланували - орендували будинок, щоб сховати там дитину і шукали спільників, але натрапили на правоохоронців.

Наталія Калиновська, начальниця сектору комунікацій Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України:

Нами була отримана інформація про те що невідомі планують викрасти дитину з метою отримання викупу та підшукують для цього виконавця, навіть вже орендували будинок в якому збиралися переховувати дитину до моменту отримання коштів.

Правоохоронці інсценували викрадення, дитина ж увесь час була з батьком. А блогерка, за задумом поліції, мала звернутися по допомогу саме до цього сусіда, аби той себе видав.

Альона Лоран, блогерка:

Он оказался слава богу очень тупой, очень жадный и непродуманный, когда я позвонила, он сразу меня заткнул начал на меня кричать, сказал ищи деньги, я тебе верну ребенка целого, постоянно был акцент на том, что детей целыми не возвращают, озвучил суму, я сказала хорошо, при моменте передачи сумы его и задержали.

Тепер викрадачам загрожує до 10 років позбавлення волі.