Нова міська рада Києва має реалізувати постанову парламенту про подолання пандемії коронавірусу і встановити доплати медичним працівникам столиці. Про це під час інтерв’ю 24 каналу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак.

"Одним із перших рішень нашої фракції в київській міській раді буде реалізація постанови Верховної Ради №4248, яку ініціювала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, про подолання пандемії коронавірусу. Надважливим у цьому аспекті є питання встановлення доплат медичним працівникам", - повідомила Алла Шлапак.

Кандидат в депутати міської ради Києва Алла Шлапак висловила переконання, що фракції "Батьківщини" у новій міськраді вдасться реалізувати експериментальну програму, у рамках якої київські медики будуть застраховані за рахунок столичного бюджету.

"У цьому скликанні міської ради я стала ініціатором впровадження системи медичного страхування для медиків. Разом з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко ми докладемо зусиль, щоб відповідний законопроект у Верховній Раді, який зареєструвала фракція "Батьківщина", був ухвалений. І у місті Києві тоді діятиме експериментальна програма, і київські медики будуть застраховані за рахунок столичного бюджету", - впевнена Алла Шлапак.

Алла Шлапак заявила, що необхідне розширення програми "Турбота" для київських пенсіонерів, що дозволить їм отримувати доплати 500-1000 грн: "У Києві більше 600 тис людей із мінімальною пенсією. Збільшити об’єми фінансування програми "Турбота" в частині доплат пенсіонерам, які мають найменшу пенсію - це наше завдання. Ті хто має пенсію менше двох прожиткових мінімумів - вони заслуговують на те, щоб з муніципального бюджету їм доплачували від 500 до 1000 грн".