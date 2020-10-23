Средневековая церковь выдала "ведьмацкий" секрет (фото) [ Редактировать ]
На руинах храма в Англии, обнаруженного во время строительства высокоскоростной железной дороги, проявились следы присутствия ведьм. Об этом сообщает Daily Mail.
На различных камнях были найдены тайные ритуальные знаки, которые вырезаны на руинах около 700 лет назад.
Отмечается, что знаки использовались для защиты от злых духов, заключая их в бесконечную цепочку или лабиринт. Церковь Святой Марии была построена в 1070 году и принадлежала частному лицу.
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