Тайны цивилизаций: археологи обнаружили древний храм викингов [ Редактировать ]
В Норвегии ученые из университетского музея нашли древний языческий храм викингов. Об этом сообщает Sciencealert.
Фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, археологи нашли в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс.
Храм, датируемый VIII веком, был деревянным. И хотя строения давно нет, по сохранившиеся отверстиям в столбах мы смогли выяснить, каким оно примерно было. Скорей всего, тут древние викинги приносили жертву языческими богам.
Отмечается, что храм имеет высокую башню это первая подобная находка в стране. Храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию, уничтожая языческие реликвии.
Фото: Sciencealert
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