Мама Тимошенко заболела коронавирусом [ Редактировать ]
Мама украинского политика Юлии Тимошенко - Людмила Телегина - заразилась коронавирусом. Ее состояние тяжелое. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Болезнь у женщины протекает очень тяжело.
Отметим, что Людмиле Телегиной 83 года.
Напомним, в конце августа коронавирус был и у Юлии Тимошенко.
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