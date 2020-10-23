В Николаеве арестовали наркоторговца "при погонах" [ Редактировать ]
Правоохранители Николаева задержали оперуполномоченного СИЗО, который сбывал наркотические вещества среди находящихся в пенитенциарном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сотрудника СИЗО задержали сразу после входа на территорию учреждения.
Последний незаконно покупал наркотические средства, а затем сбывал их лицам, находящимся под стражей. Во время проведения обысков по местам работы и жительства задержанного правоохранители изъяли расфасованные пакеты и пластиковые тубусы с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 17 мобильных телефонов.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело против задержанного по факту незаконного изготовления, хранения, распространения и перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Нацполиция
Читайте также, в Киеве правоохранители задержали мужчину, доставляющего наркотические вещества в СИЗО с помощью дрона.
по теме
В Киеве перехватили международную наркотическую банду
Правоохранители смогли "накрыть" производство психотропных веществ
В Киеве "накрыли" крупную сеть подкупа избирателей
Преступникам грозит длительный тюремный срок
Протесты в Беларуси: на улицах начались задержания (видео)
Правоохранители хватают и случайных прохожих
Заохочення за тортури: кат у погонах очолив поліцейський райвідділок на Миколаївщині
Били по черзі, удари наносили руками та ногами. 6 миколаївських правоохоронців обвинувачують у катуванні людини, - начебто так вони хотіли вибити у підозрюваного потрібну інформацію. Розслідування триває майже півроку. Один з фігурантів за цей час навіть встиг очолити райвідділок.
Украинцы потеряли более миллиона гривен с банковских карточек
Полиция задержала группу мошенников