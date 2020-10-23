Правоохранители Николаева задержали оперуполномоченного СИЗО, который сбывал наркотические вещества среди находящихся в пенитенциарном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сотрудника СИЗО задержали сразу после входа на территорию учреждения.

Последний незаконно покупал наркотические средства, а затем сбывал их лицам, находящимся под стражей. Во время проведения обысков по местам работы и жительства задержанного правоохранители изъяли расфасованные пакеты и пластиковые тубусы с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 17 мобильных телефонов.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело против задержанного по факту незаконного изготовления, хранения, распространения и перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

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