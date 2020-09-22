В Киеве полиция задержала дрон "под кайфом" (видео) [ Редактировать ]
Столичные правоохранители задержали мужчину, который, с помощью дрона, пытался доставить в СИЗО наркотические вещества.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Злоумышленник ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на время задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
Отмечается, что против мужчины начали уголовное производство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что полиция перекрыла канал, через который Киев снабжали наркотическими веществами. Они ехали из Николаевской и Херсонской областей.
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