Втручання Росії в цьогорічні вибори у США значно масштабніше, ніж вважали раніше. Про це пише New York Times із посиланням на власні джерела в американській розвідці.

За їхніми даними, днями зафіксували випадки зламу росіянами комп'ютерних мереж США, як на державному, так і на місцевому рівнях.

А також отримали документи з російських мереж, у яких ідеться про підтримку Дональда Трампа на перегонах. Припускають, що росіяни намагатимуться посіяти сумніви в правдивості підрахунку результатів.

А це дасть Трампові можливість не визнавати результатів виборів у разі його програшу. За опитуваннями, більшість американців віддає перевагу Джо Байдену.