Хакери з Росії посилюють підтримку Трампа - ЗМІ [ Редактировать ]
Втручання Росії в цьогорічні вибори у США значно масштабніше, ніж вважали раніше. Про це пише New York Times із посиланням на власні джерела в американській розвідці.
За їхніми даними, днями зафіксували випадки зламу росіянами комп'ютерних мереж США, як на державному, так і на місцевому рівнях.
А також отримали документи з російських мереж, у яких ідеться про підтримку Дональда Трампа на перегонах. Припускають, що росіяни намагатимуться посіяти сумніви в правдивості підрахунку результатів.
А це дасть Трампові можливість не визнавати результатів виборів у разі його програшу. За опитуваннями, більшість американців віддає перевагу Джо Байдену.
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