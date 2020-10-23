В Одессе продолжаются предвыборные скандалы: так, в Суворовском районе пытались украсть избирательные бюллетени под предлогом их передачи на избирательный участок. Об этом "Таймеру" стало известно из источников в правоохранительных органов.



23 октября группа членов избирательной комиссии участка № 511347, что в округе № 2 (Суворовский район Одессы, улицы Пестеля, Парковая, Зоринская, Нечуй-Левицкого) прибыла в районную избирательную комиссию для получения избирательных бюллетеней — якобы на весь участок. Однако как оказалось, комиссия их на это не уполномочивала. По сути, указанные члены комиссии решили безосновательно завладеть бюллетенями в своё личное распоряжение.



По нашей информации, "отличились" представители партий "За майбутне" и "Батькивщины", а также представитель в комиссии кандидата в мэры от "За майбутне" Калинчука.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного производства по статье 158-3 (фальсификация, кража, повреждение или уничтожение предвыборной документации), предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.