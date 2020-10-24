"Снова четыре дырки": измученный Ломаченко показал плечо после операции (видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
В сети появилось видео украинского боксера Василия Ломаченко, перенесшего операцию на правом плече после боя с американцем Теофимо Лопесом.
Видео с измученным Ломаченко опубликовали на Instagram-странице, которую он ведет совместно с Александром Усиком (выйдет на ринг против Дерека Чисоры 31 октября).
"Снова четыре дырки", - грустно говорит через защитную маску Василий. Сообщается, что операция прошла успешно.
Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего Чемпиона и желаем скорейшего восстановления и возвращения в ринг!🥊 Vasiliy Lomachenko's shoulder surgery has finished successfully. We support our Champion, wish him fast recovery and return to the ring!🥊 Операція Василя Ломаченка, пов'язана з травмою плеча, пройшла успішно. Підтримуємо нашого Чемпіона і бажаємо якнайшвидшого відновлення і повернення в ринг!🥊 @lomachenkovasiliy @toprank @espn @espnringside @wbcboxing @wbaboxingofficial @worldboxingorg @[email protected]
Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)
Напомним, что 32-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от Лопеса стало вторым в его карьере, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).
После боя Василий извинился перед болельщиками за то, что не смог оправдать их надежд.
Ранее "Подробности" сообщали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.
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