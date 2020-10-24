В сети появилось видео украинского боксера Василия Ломаченко, перенесшего операцию на правом плече после боя с американцем Теофимо Лопесом.

Видео с измученным Ломаченко опубликовали на Instagram-странице, которую он ведет совместно с Александром Усиком (выйдет на ринг против Дерека Чисоры 31 октября).

"Снова четыре дырки", - грустно говорит через защитную маску Василий. Сообщается, что операция прошла успешно.

Напомним, что 32-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от Лопеса стало вторым в его карьере, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).

После боя Василий извинился перед болельщиками за то, что не смог оправдать их надежд.

Ранее "Подробности" сообщали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.