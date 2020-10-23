"Не смог оправдать надежд": Ломаченко публично извинился [ Редактировать ]
Украинский боксер Василий Ломаченко извинился перед всеми болельщикам за поражение в бое с американцем Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Соответствующее видео спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
По словам Ломаченко, ему было сложно подобраться к Лопесу.
Сложно сейчас что-то комментировать сразу же после поединка. Хотелось бы сначала пересмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно, конечно, подобраться: размеры, размах рук - имеют, конечно, огромную роль... Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо.
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