Молебень за мир відбувся сьогодні у Києво-Печерській Лаврі. До служби доєднались всі охочі прихожани Української православної церкви.

Не мовчанням, а молитвою за Мир - так провели день напередодні виборів в одному з храмів Києво-Печерської Лаври.

Сьогодні тут жодних розмов про політику. Єдина мета суботнього молебню - прохання про кращу долю для українців.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Щоб Господь дав мудрості, терпіння, щоб закінчилась війна, щоб правильно могли розділяти свої обов'язки і зберігати свою батьківщину. У церкві немає політики ніякої. Ми молилися, щоб Господь допоміг нашим людям зробити правильний вибір.

І навіть присутні тут народні депутати, а їх близько 20 сьогодні - не в статусі народних обранців чи публічних осіб. За їхніми словами, відвідати святиню в саме в цей день - не разова акція, а вже багаторічна традиція.

Юрій Бойко, народний депутат України:

Сегодня в "день тишины" мы не ведем политической агитации, но мы действительно в этот день всегда приходим в храм. Приходим к Владыке и молимся за святые для всех людей вещи, которые нужны стране - это и мир, и добро. Молимся, чтобы люди жили хорошо, счастливо. Чтобы все болезни ушли из Украины. В этот день - молитва принесет благо.

Після молебню за мир політики попросили благословіння. Та не для себе, а для всієї країни. Кажуть, в Україну має нарешті прийти стабільність та благополуччя.

Олександр Попов, голова КМДА (2010-2013 роки):

Я человек православный и молюсь каждый день - за нашу страну, народ и свою семью. Но сегодня день особенный, потому что завтра для страны очередной экзамен. Молился я за то, чтобы сдали его на отлично. И после этого в стране была стабильность, благополучие и добро. Я очень рад сегодня в святых стенах Лавры молиться за всех нас.

По закінченню молебню його учасники висловили сподівання, що в нашій країні вже незабаром запанує мир і спокій, а люди відчуватимуть себе захищеними.