В воскресенье, 25 октября, в Минске силовики начали разгон протестующих. Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается о взрывах светошумовых гранат в районе улицы Нововиленской и улицы Орловской. В результате есть пострадавшие.

Издание пишет, что граната взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом побежала с толпой.

Со стороны правоохранителей применяются спецсредства. В подъезде, возле которого была взорвана свето-шумовая граната, разбились стекла.

Напомним, ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.

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