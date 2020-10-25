В Минске начался разгон протестующих [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в Минске силовики начали разгон протестующих. Об этом сообщает TUT.BY.
Сообщается о взрывах светошумовых гранат в районе улицы Нововиленской и улицы Орловской. В результате есть пострадавшие.
Издание пишет, что граната взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом побежала с толпой.
Со стороны правоохранителей применяются спецсредства. В подъезде, возле которого была взорвана свето-шумовая граната, разбились стекла.
Напомним, ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.
Читайте также, на протестах в Минске силовики применили против людей водометы и свето-шумовые гранаты.
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