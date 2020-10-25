У п'ятницю, 25 жовтня, голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" розповіла про основні порушення на місцевих виборах.

Якщо говорити про те, що відбувалось в приміщеннях для голосування, ми маємо репрезентативні дані. Близько на 5% дільниць ми фіксували розголошення даних, це не обов'язково свідчить про продаж виборчого права. Інколи це старші особи, сидячи на стільчиках, очікуючи черги просто на ногах заповнювали бюлетені. Ми фіксуємо це порушення, але навряд вона матиме вплив на результат.

"Серйозні порушення ми зафіксували на 1% дільниць. Якщо говорити про проблеми, скоріше вони були не в день виборів, а в переддень виборів. Основні проблеми та питання почнуться сьогодні вночі, і будуть ще півтижня мінімум. Тому що, для територіальних виборчих комісій це найважчий етап, саме вони будуть застосовувати формулу розподілу мандатів по новій пропорційній системі з відкритими списками. Сьогодні до мене звертались члени ТВК, які не знають, що сьогодні до 8 години вони теж мають право скликати засідань", - додала Айвазовська.

Проблеми були з бюлетенями. У нас по всій країні була інформація щодо нестачі, або друку бракового, або друку завеликого тиражу не в рази, а на n-кількість бюлетенів. З приводу тиражів - це може бути типографічний брак. А от коли друкують та передаються бюлетені з некоректним номером дільниці або округу - вони всі будуть недійсними на цій дільниці.

Нагадаємо, в ЦВК розповіли, коли будуть оголошені остаточні результати виборів.