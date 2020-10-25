В воскресенье вечером, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал местные выборы.

"Я сегодня голосовал в Луганской области, в поселке между Северодонецком и Рубежным, потому что я там прописан. Как правило, я брал открепление и голосовал в Киеве, но сегодня я поехал туда из солидарности с людьми, поскольку им отказали в праве голосовать. 500 тысячам людей (Северодонецк, Лисичанск, Волноваха) отказали в праве и я поехал поддержать земляков. Я проголосовал на участке, потом поехал посмотрел в других городах в Донецкой области как работают участки, послушал людей и могу сделать два вывода. Первое, почему низкая явка? Это следствие того, что люди находятся под психологическим давлением пандемии и боятся, хотя самоорганизация людей вызывает уважение", - сказал депутат.

"Соблюдалась дистанция на всех участках, люди стояли и ждали в очередях. Безобразно была организована сама работа, потому что сбылись самые плохие прогнозы, когда я говорил о том, что надо выделить деньги, чтобы купить маски, антисептики. Сейчас все это было на волонтерах или на местной власти, и централизованно такой помощи членам комиссии и тем, кто приходил на участки - не было. Второй момент - опрос президента. Это было настолько жалкое зрелище. На 6 участках я был, и только на 1 участке к этому ящику подошел кто-то. Люди не хотели разговаривать. Я сам подошел, говорю: "Скажите что такое вопрос по Будапештскому меморандуму?". Она говорит: "Слушайте, чего вы ко мне пристали? Откройте интернет и посмотрите". Это было настолько глупо сделано", - отметил Бойко.

Он объяснил, зачем президенту был этот опрос:

"Понятно, что это была предвыборная технология, и так пытались поднять падающие рейтинг, и свои проценты, но этого не достигли. У меня такое ощущение, что эксперимент над нашим народом провалился. И, конечно, социология, которая есть, мы очень довольны своими кандидатами. Они вышли в лидеры в крупных городах. Мы ожидаем, что мы займем достойное место на политической карте. Сейчас главное защитить результаты. Мы подавали запросы по попыткам подкупа избирателей, и по каруселям, и по людям, которые появлялись за несколько дней до голосования", - пояснил Юрий Бойко.

При этом политик добавил, что "все эти грязные технологии были". "Почему я в Славянск вообще поехал? Потому что вчера в городе было выпущено 30 000 листовок против нашего кандидата в меры города, в которых было написано, что я инициировал снятие с перегонов мэрских. И я специально ходил по участкам и говорил: вот он я, вот наш кандидат, я никого не снимал. Такие провокации есть. Нам прийдется еще учится политической культуре. Те люди, которые пришли на избирательные участки - мужественные. Они преодолели психологический стресс. Честь им и хвала и мы должны их выбор защитить", - добавил депутат.