У неділю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Голос" Інна Совсун заявила, що ці вибори стали вироком демократії.

"Місцеві вибори стали вироком демократії. Громадяни не відчувають, що вони мають значення. Громадяни не мають зв'язку між голосуванням і тим, як вони потім живуть. 35% - це дуже мало. Громадяни мають розуміти, що від того, як вони голосують змінюються їх життя", - сказала Совсун.

Для цього нам потрібно сприймати, і почати говорити про політику серйозно. Не перетворювати його на шоу. Це моя основна претензія до президента - цим опитуванням вони додали ще більше перетворення всього на шоу. Що це не про серйозну дискусію про те, яка стратегія боротьби з незаконними забудовами в Києві. Про це потрібно було говорити напередодні виборів. А ми говорили про опитування від Зеленського. Це головна проблема української політики, ми продовжуємо удавати, що це несерйозно, громадяни не приходять на вибори, але нам потім жити в цій каїні.

Нагадаємо, в ЦВК розповіли, коли будуть оголошені остаточні результати виборів.