Другий Олександр Попов, у нього 8, 6 відсотка голосів

За результатами екзит-полу служби "Рейтинг" Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.

За чинного міського голову проголосували майже 48% виборців. Другий Олександр Попов, у нього 8, 6 відсотка голосів, третій - Сергій Притула, трохи більш як 8 відсотків.

Четверта Ірина Верещук з вісьмома відсотками голосів. Щодо виборів до міської ради, то найбільшу кількість набирає партія Віталія Кличка "Удар".

Європейська Солідарність на чолі з Мариною Порошенко посіла другу сходинку. Третя - партія "Слуга Народу".