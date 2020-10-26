Віталій Кличко випередив своїх конкурентів на виборах мера Києва [ Редактировать ]
За результатами екзит-полу служби "Рейтинг" Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.
За чинного міського голову проголосували майже 48% виборців. Другий Олександр Попов, у нього 8, 6 відсотка голосів, третій - Сергій Притула, трохи більш як 8 відсотків.
Четверта Ірина Верещук з вісьмома відсотками голосів. Щодо виборів до міської ради, то найбільшу кількість набирає партія Віталія Кличка "Удар".
Європейська Солідарність на чолі з Мариною Порошенко посіла другу сходинку. Третя - партія "Слуга Народу".
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