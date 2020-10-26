Місцеві вибори в Україні пройшли з явкою 37% [ Редактировать ]
В Україні напередодні відбулися місцеві вибори. Активність, за даними Центральної виборчої комісії склала 37% відсотків. Це майже на десять відсотків менше, аніж на місцевих виборах 15 року, зазначив голова Центрвиборчкому Олег Діденко.
Олег Діденко, Голова Центральної виборчої комісії:
В умовах карантину простежується тенденція коли явка зменшується на 10 відсотків. Найвища активність виборців спостерігалася в Західній країні найвищий результат це в тернопільській області він становив 46 відсотків єдине що зверну увагу це за попередніми даними і найнижче це в Донецькій області 31, 67 відсотків і в цілому простежується що на заході і в центрі явка виборців була дещо вищою ніж на сході та півдні України.
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