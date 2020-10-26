У Польщі протестують проти обмеження абортів [ Редактировать ]
У Польщі тривають протести проти обмеження абортів. Демонстрації, попри епідемію та заборону на масові зібрання, відбуваються у різних містах. Жінки пікетують осередки керівної партії "Право і справедливість", а у Варшаві - президентський палац і офіс католицького фонду, який ініціював обмеження абортів.
Напередодні під час ранкової літургії активісти заходили до церков, переривали службу закликами дозволити проводити аборти. У Катовіце та Познані відбулися зіткнення з поліцією. Минулого тижня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, за яким аборт навіть у разі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя.
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