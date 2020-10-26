Офис президента не засчитывает половину голосов под петицией за отставку директора НАБУ Артема Сытника, хотя с другими петициями на сайте президента таких странных проблем не возникает. Сообщает "Обозреватель".

Странные вещи продолжают происходить с петицией на сайте президента №22 / 103760-эп "Уволить Сытника Артема Сергеевича, директора Национального антикоррупционного бюро Украины с занимаемой должности". На это СМИ обратили внимание еще в августе, а Офис президента объяснял "необходимостью дополнительной проверки голосов". Однако ситуация не изменилась - голоса половины лиц из тех, кто проголосовал за отставку Сытника, не засчитываются. На сегодня зарегистрировано 21 624 подписавших петицию. Однако засчитаны только 12 013 голосов, то есть лишь около половины. Что касается других петиций на сайте Президента, то такого разрыва в количестве зарегистрированных и подсчитанных голосов не наблюдается.

Руководителем Департамента по вопросам обращений граждан, который является ответственным за сайт петиций президенту, является Анна Килевая, которая в 2010-2014 годах работала и.о. руководителя Управления по вопросам обращений граждан Администрации президента при Януковиче и руководителем Приемной президента при Порошенко.

Напомним, что в соответствии с порядком рассмотрения обращений, проголосовать за петицию может только лицо, которое пройдет процедуру регистрации и авторизации. Это дает возможность проголосовать только реальному человеку. Электронная петиция, адресованная президенту Украины, рассматривается при условии сбора в ее поддержку не менее 25 000 подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования петиции. В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об обращении граждан", должностные лица, виновные в нарушении законодательства об обращениях граждан, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины.