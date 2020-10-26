Українці назвали головні причини рекордно низької явки на виборах [ Редактировать ]
Попри рекордно низьку явку громадян, місцеві вибори в Україні відбулися. Активність виборців, за даними ЦВК склала майже 37% відсотків, проголосувало 10,5 мільйонів українців. Це майже на десять відсотків менше, аніж на місцевих виборах 2015 року, зазначили в Центрвиборчкомі.
- 20% з тих, хто не голосував, головною причиною назвали стан здоров'я, - про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг";
- 19% не прийшли на виборчі дільниці через те, що не проживають за місцем прописки;
- 15% були зайняті у день виборів;
- 14% не знали, за кого голосувати;
- 12% опитаних відповіли, що вибори їм не цікаві.
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