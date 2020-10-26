Попри рекордно низьку явку громадян, місцеві вибори в Україні відбулися. Активність виборців, за даними ЦВК склала майже 37% відсотків, проголосувало 10,5 мільйонів українців. Це майже на десять відсотків менше, аніж на місцевих виборах 2015 року, зазначили в Центрвиборчкомі.

20% з тих, хто не голосував, головною причиною назвали стан здоров'я, - про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг";

19% не прийшли на виборчі дільниці через те, що не проживають за місцем прописки;

15% були зайняті у день виборів;

14% не знали, за кого голосувати;

12% опитаних відповіли, що вибори їм не цікаві.