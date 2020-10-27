США приймуть участь у створенні Криської платформи [ Редактировать ]
Сполучені Штати готові долучитися до створення Кримської платформи, яку ініціювала Україна. Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона зустрілася з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.
Основна мета міжнародної платформи - об'єднання зусиль щодо невизнання анексії півострова. Крістіна Квін наголосила, що позиція Штатів незмінна: окупація Криму Росією - незаконна.
по теме
Вірменію та Азербайджан спробують примирити у Вашингтоні
Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить дипломатичного врегулювання конфлікту. А президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Баку ніколи не погодиться на проведення референдуму про самовизначення Нагірного Карабаху
У США ввели санкції проти російських газогонів
Нові обмеження стосуватимуться осіб або компаній, які, цитую, "свідомо надають спеціальні судна для будівництва газопроводів"
Будапештский меморандум поможет Киеву на переговорах с Кремлем - Зеленский
Киев намерен призвать державы, которые поставили подпись под документом, выполнять взятые на себя обязательства
Азербайджан заявив про порушення нового перемир'я у Нагірному Карабасі
Угода сторін про режим тиші набула чинності сьогодні з ранку за місцевим часом. Але в Баку вже заявили, що зранку вірменська сторона порушила домовленості
Украина закупит у США истребители
До 2035 года Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей