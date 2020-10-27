Американское космическое агентство NASA объявило дату первого коммерческого полета частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

Запуск космического корабля запланирован на вечер 14 ноября, сообщает пресс-служба NASA.

Запуск произойдет в 7:49 вечера по местному времени. В Украине в это время будет 2:49 15 ноября.

В рамках миссии NASA SpaceX Crew-1 астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер вместе со специалистом миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи отправятся на МКС из пускового комплекса 39A в Кеннеди.

Ранее сообщалось, что астронавты встревожены размером трещины на МКС.

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