Первый коммерческий полет Crew Dragon на МКС: NASA объявило дату [ Редактировать ]
Американское космическое агентство NASA объявило дату первого коммерческого полета частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Запуск космического корабля запланирован на вечер 14 ноября, сообщает пресс-служба NASA.
Запуск произойдет в 7:49 вечера по местному времени. В Украине в это время будет 2:49 15 ноября.
В рамках миссии NASA SpaceX Crew-1 астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер вместе со специалистом миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи отправятся на МКС из пускового комплекса 39A в Кеннеди.
Ранее сообщалось, что астронавты встревожены размером трещины на МКС.
Также мы писали о том, что глава NASA рассказал о шансах найти на Марсе жизнь.
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