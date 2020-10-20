Во вторник, 20 октября, появилась информация о том, что трещина на Международной космической станции (МКС) по размеру не превышает 4 см. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Трещина, через которую идет утечка атмосферы с МКС, составляет не более четырех сантиметров", – сказал представитель пресс-службы и подчеркнул, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

Также он подтвердил, что трещина находится в российском модуле "Звезда".

Напомним, что в понедельник, 5 октября, модуль Cygnus доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа.