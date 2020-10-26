На МКС засняли "НЛО" (видео) [ Редактировать ]
На Международной космической станции зафиксировали мигающий разноцветными огнями неопознанный объект овальной формы. Об этом сообщает Daily Star.
Его зафиксировали камеры. По мнению экспертов, в кадр попала не Луна и не планета.
Мнения читателей разделились. Одни утверждают, что это космический мусор, который отражает свет. Другие уверены, что это НЛО.
Ранее сообщалось, что в российском сегменте МКС была обнаружена крупная трещина, через которую уходит кислород.
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