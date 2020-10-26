На Международной космической станции зафиксировали мигающий разноцветными огнями неопознанный объект овальной формы. Об этом сообщает Daily Star.

Его зафиксировали камеры. По мнению экспертов, в кадр попала не Луна и не планета.

Мнения читателей разделились. Одни утверждают, что это космический мусор, который отражает свет. Другие уверены, что это НЛО.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте МКС была обнаружена крупная трещина, через которую уходит кислород.