Иностранные инвестиции рухнули по всему миру - названа причина [ Редактировать ]
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За январь-июнь прямые иностранные инвестиции в мире сократились на 49% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $399 млрд. Об этом сообщила Конференция ООН по торговле и развитию UNCTAD.
Глобальные потоки ПИИ за исключением офшорных финансовых центров в странах Карибского бассейна в первой половине 2020 года находились под серьезным давлением из-за пандемии COVID-19, подчеркивается в докладе UNCTAD.
Локдауны по всему миру вынуждали компании откладывать существующие инвестиционные проекты и откладывать несущественные инвестиции для сохранения денежных буферов.
Сокращение коснулось всех основных форм ПИИ. Так, число новых объявленных инвестиционных проектов снизилось на 37%, трансграничных слияний и поглощений - на 15%, объявленных сделок по финансированию трансграничных проектов - на 25%.
Наибольший спад наблюдался в развитых странах, где ПИИ рухнули на 75%, до $98 млрд. Приток ПИИ в развивающиеся страны сократился на 16%.
Прямые иностранные инвестиции в страны Африки были ниже прошлогоднего уровня на 28%, в Латинской Америке и Карибском бассейне - на 25%, в страны Азии - на 12%.
При этом за отчетный период на развивающиеся страны Азии приходилось более половины мировых ПИИ.
По итогам 2020 года UNCTAD ожидает снижение ПИИ во всем мире на 30−40%. Более точный прогноз затруднен из-за значительной неопределенности относительно продолжительности и последствий эпидемии коронавируса.
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