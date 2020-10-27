Тарантино порекомендовал лучший хоррор-фильм для Хэллоуина (трейлер) [ Редактировать ]
Кинорежиссер Квентин Тарантино в беседе с продюсером Элаем Ротом порекомендовал поклонникам посмотреть на Хэллоуин фильм "Дьявол отсчитал пять". Об этом сообщает Entertainment Weekly.
По сюжету картины с актером и музыкантом Лейфом Гарреттом в главной роли, банда детей-убийц уничтожает взрослых. По словам Тарантино, он давно слышал об этом фильме.
"Лейф Гаррет играет замечательно. Отличное кино и совершенно отбитое, что и делает его великим. Оно снесло мне крышу", - признался Тарантино.
Фильм "Дьявол отсчитал пять" вышел в 1974 году. Его рейтинг на популярном агрегаторе информации о кино IMDb - 5,1 балла из 10.
Ранее сообщалось, когда Хэллоуин в 2020 году.
Также мы писали о том, что фильмы и сериалы на Netflix станут бесплатными.
по теме
Когда Хэллоуин в 2020 году
В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире традиционно будут отмечать Хэллоуин
14 октября: украинцы получат дополнительный выходной
В среду, 14 октября, украинцы будут отмечать День защитника Украины
27 октября: какой сегодня праздник
27 октября - 300-й день года в григорианском календаре
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Выходные в Киеве: куда пойти 24-25 октября (афиша)
Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 24-25 октября