Кинорежиссер Квентин Тарантино в беседе с продюсером Элаем Ротом порекомендовал поклонникам посмотреть на Хэллоуин фильм "Дьявол отсчитал пять". Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По сюжету картины с актером и музыкантом Лейфом Гарреттом в главной роли, банда детей-убийц уничтожает взрослых. По словам Тарантино, он давно слышал об этом фильме.

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"Лейф Гаррет играет замечательно. Отличное кино и совершенно отбитое, что и делает его великим. Оно снесло мне крышу", - признался Тарантино.

Фильм "Дьявол отсчитал пять" вышел в 1974 году. Его рейтинг на популярном агрегаторе информации о кино IMDb - 5,1 балла из 10.

Ранее сообщалось, когда Хэллоуин в 2020 году.

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