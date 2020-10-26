В Украине 31 октября, как и во всем мире, будут отмечать праздник страха и мистики - Хэллоуин.

Этот день считается мистическим, вокруг него ходит много слухов и тайн. Именно поэтому, особенно сильными считаются приметы в этот праздник. Суеверные люди считают, что к знакам свыше 31 октября стоит прислушиваться особенно чутко. Они расскажут, что ждет вас в ближайшее время.

Давайте разберемся, во что верят люди в Хэллоуин.

Несмотря на то, что этот день пронизан мистикой, обычно его проводят весело и интересно, устраивая различные костюмированные вечеринки. Особенно эффектно смотрятся образы, продуманные до мелких деталей. Именно поэтому, предлагаем вам обратить внимание на праздничный маникюр. Мы собрали для вас несколько "страшных" и стильных идей.