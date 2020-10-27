Водный кризис в Крыму: у Зеленского назвали причины [ Редактировать ]
В представительстве президента Украины в Крыму объяснили, почему оккупированный полуостров столкнулся с водным кризисом. Причиной тому, в частности, является замещение населения на полуострове. Об этом сообщила "РБК-Украина" заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
По ее словам, причиной водного кризиса является замещение населения на полуострове, в частности, из-за завоза дополнительного населения, а также военные базы, которые расходуют большое количество воды.
В представительстве президента настаивают, что возобновление водоснабжения не возможно до деоккупации полуострова. Ответственность за гражданское население сегодня лежит на государстве-окупанту.
"У нее (России, - ред.) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы", - сказала она.
Ранее в Литве сообщили, что вопрос Крыма мешает Украине вступить в НАТО.
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