Несподівані рейтинги. Уперше за всі президентські перегони Дональд Трамп вирвався уперед в опитуваннях. Які зараз цифри? І що відбувається у штатах за тиждень до історичного голосування?

Як показали результати опитувань, Трамп весь час відставав від суперника, до того ж відставав серйозно (на 10 пунктів і навіть більше). Тож не дивно, що справжнім шоком стали свіжі дані авторитетного агентства Rasmussen Reports: що чинного президента готові підтримати 48% опитаних, а Джо Байдена 47%. Розрив в один пункт, враховуючи можливу похибку це небагато, але сам факт в очах виборців має психологічний ефект.

Соціологи кажуть, що на громадську думку вплинули фінальні президентські дебати і необережні слова Байдена, сказані в останні хвилини трансляції що, мовляв, хоче обмежити видобуток нафти. Це налякало виборців у "промислових" штатах, а Трамп вдало це підхопив і використовує проти суперника.

А ще Трамп бере активністю. Байден цього тижня організовує один тільки мітинг, а президент-республіканець - по 4-5 на день. Хоча і тут виникають проблеми. На таких зустрічах люди без масок, соціальної дистанції - не дотримуються. CNN з'ясувала, що лише Міннесоті після участі у передвиборчих заходах Трампа одразу два десятки людей заразилися коноравірусом - і демократичні ЗМІ завзято критикують за це президента, кажуть: можливі смерті будуть на його совісті.

На Манхеттені біля церкви Сент-Томас навіть встановили картину: Трамп з німбом тримає у руках книгу з порожніми сторінками. Прозорий натяк, що президент зовсім не святий, і що в реальності він не відстоює жодної ідеології - каже те, що люди від нього хочуть чути.

Але і кандидат від демократів дає приводи для критики. Джо Байден славиться тим, що в інтерв'ю може заговоритися і переплутати назву міста чи штату. Але цього разу під час онлайн дискусії уперше сплутав... ім'я свого суперника.

Джо Байден, кандидат на посаду президента США від демократів:

На мою думку, на кону - країна. Якою вона буде?! Ще 4 роки з Джорджем... Джорджем... Еееемммм... І ми опинимося в ситуації, якщо Трампа таки оберуть...

"Байден сплутав Трампа з Джорджем Бушем і забув, хто його суперник", - зловтішаються тепер його противники. "Та ні, він просто до ведучого дискусії звертався, це той - Джордж", - намагаються викрутитися у штабі кандидата.

Дональд Трамп відреагував миттєво.

Дональд Трамп, президент США:

Джо Байден вчора назвав мене Джорджем. Не пам'ятає моє ім'я. Ведучий йому допомагав, "тягнув" все інтерв'ю.

І за тиждень до виборів країна в ситуації, коли кожна помилка і кожна обмовка можуть коштувати дуже дорого - і Байдену, і Трампу.

Адже американці вже зараз достроково голосують, не очікуючи дня виборів (закон це дозволяє). Черги - кілометрові, чекають, щоб зайти на дільницю - годинами. Станом на зараз понад 60 мільйонів людей завчасно віддали свої голоси. І виборці зізнаються: керуються здебільшого не логікою, а емоціями. А тому будь-який хибний крок кандидатів здатний на цей "емоційний вибір" вплинути.