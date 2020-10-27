Старейший ветеран Второй мировой войны скончался в возрасте 106 лет в грузинской Ахалкалаки. Об этом сообщает JNEWS.

Самсон Оганесян родился в одном из отдалённых сел Ахалкалаки, в Самсаре, в 1914 году в семье земледельца. Во время войны Самсон Оганесян командовал 353-й ротой 47-го стрелкового полка Невельской дивизии. Он освобождал Украину, сражался в Полтавском крае, был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени.

После войны Самсон Оганесян на протяжении 65 лет работал на руководящих должностях в Ахалкалаки и был избран депутатом Грузинской ССР в 1959 году.

Ранее сообщалось, что умер украинский ветеран, который расписался на стене Рейхстага.