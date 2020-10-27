Умер старейший ветеран Второй мировой войны [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Старейший ветеран Второй мировой войны скончался в возрасте 106 лет в грузинской Ахалкалаки. Об этом сообщает JNEWS.
Самсон Оганесян родился в одном из отдалённых сел Ахалкалаки, в Самсаре, в 1914 году в семье земледельца. Во время войны Самсон Оганесян командовал 353-й ротой 47-го стрелкового полка Невельской дивизии. Он освобождал Украину, сражался в Полтавском крае, был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени.
После войны Самсон Оганесян на протяжении 65 лет работал на руководящих должностях в Ахалкалаки и был избран депутатом Грузинской ССР в 1959 году.
Ранее сообщалось, что умер украинский ветеран, который расписался на стене Рейхстага.
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